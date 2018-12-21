Авиакатастрофа произошла в Конго

В Демократической Республике Конго рухнул транспортный самолет Ан-26, которым, по предварительной информации, управлял экипаж из РФ.



Об этом рассказал посол РФ в африканской стране Алексей Сентебов, передает ТАСС.

"На борту самолета по не подтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", – сказал дипломат.

Как сообщает RT со ссылкой на посольство РФ, авария произошла при заходе на посадку. Воздушное судно рухнуло рядом с аэропортом столицы ДРК Киншаса.

По уточненным данным, на борту было 23 человека, в том числе трое пилотов из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на дипломатические источники. Судьба еще троих человек остается неизвестной. Предположительно, авиакатастрофа унесла по меньшей мере шесть жизней.

По предварительной версии, причиной крушения стали плохие метеоусловия.

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