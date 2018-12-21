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В центре Вены произошла стрельба

Есть пострадавшие

Два человека получили тяжелые ранения в результате ЧП в австрийской столице. Стрелок скрылся, уточняют местные правоохранители в Twitter. Злоумышленника разыскивают. 

Стрельба началась около ресторана Figlmüller, который в Вене считается культовым. Центр города оцеплен и перекрыт, сообщает австрийский телеканал OE24. На месте преступления работают экстренные службы. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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