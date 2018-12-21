В центре Вены произошла стрельба

Есть пострадавшие

Два человека получили тяжелые ранения в результате ЧП в австрийской столице. Стрелок скрылся, уточняют местные правоохранители в Twitter. Злоумышленника разыскивают.

#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21 декабря 2018 г.

Стрельба началась около ресторана Figlmüller, который в Вене считается культовым. Центр города оцеплен и перекрыт, сообщает австрийский телеканал OE24. На месте преступления работают экстренные службы.