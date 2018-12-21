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Военные НАТО устроили смертельную аварию в Литве

Фото: www.globallookpress.com
В ДТП погибли две девушки

В Вильнюсском районе возле деревни Мялкис военный грузовик, перевозивший солдат Североатлантического альянса, столкнулся с легковым автомобилем.

По информации портала Delfi, погибли 2 девушки 1997 г. р., одна из молодых женщин была беременна, другая служила в драгунском батальоне им. Великого князя Литовского Бутигейдиса. В аварии пострадал еще один ехавший в автомобиле человек.

Сообщается, что автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу и столкнулся с военным грузовиком MAN, в котором ехали с учений военнослужащие НАТО, потом съехал с дороги и перевернулся. 

Армия Литвы выразила соболезнование близким молодых женщин, погибших в ДТП. Это не первая авария с участием транспорта альянса в республике, напоминает портал Rubaltic.ru. В августе этого года водитель автомобиля с солдатами НАТО спровоцировал дорожную аварию в Вильнюсе, тогда были ранены  2 человека. В прошлом году Hummer с американскими военными врезался в Volkswagen Passat с тремя студентками – девушек пришлось госпитализировать.

Валентина МАЙОРОВА
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