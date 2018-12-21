Новогодние салюты начались раньше срока

Взрывным выдался вечер пятницы в Северной столице – в Химическом переулке Кировского района вспыхнул фантастический фейерверк.

Причиной его стал пожар на складе пиротехнической продукции, сообщает Пятый канал. Огонь в настоящее время бушует на площади 100 кв. м, сообщений о пострадавших нет.

Жители Северной столицы в соцсетях пишут, что в районе происшествия прогремел мощный взрыв, после чего на заводе вспыхнул пожар.

Жители Северной столицы в соцсетях пишут, что в районе происшествия прогремел мощный взрыв, после чего на заводе вспыхнул пожар.

"В районе Красного Химика или чуть дальше к балтийской прозвучал очень мощный взрыв и начался хаотичный фейерверк. Кажется, взорвался склад с фейерверками. Валит чёрный дым, минут 20 взрываются салюты. Пожарных вызвали", – сообщили пользователи в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".



