Нибиру
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Взрывным выдался вечер пятницы в Северной столице – в Химическом переулке Кировского района вспыхнул фантастический фейерверк.
Причиной его стал пожар на складе пиротехнической продукции, сообщает Пятый канал. Огонь в настоящее время бушует на площади 100 кв. м, сообщений о пострадавших нет.
Жители Северной столицы в соцсетях пишут, что в районе происшествия прогремел мощный взрыв, после чего на заводе вспыхнул пожар.
Жители Северной столицы в соцсетях пишут, что в районе происшествия прогремел мощный взрыв, после чего на заводе вспыхнул пожар.
"В районе Красного Химика или чуть дальше к балтийской прозвучал очень мощный взрыв и начался хаотичный фейерверк. Кажется, взорвался склад с фейерверками. Валит чёрный дым, минут 20 взрываются салюты. Пожарных вызвали", – сообщили пользователи в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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