Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге загорелся склад пиротехники

Кадр youtube.com
Новогодние салюты начались раньше срока

Взрывным выдался вечер пятницы в Северной столице – в Химическом переулке Кировского района вспыхнул фантастический фейерверк.

Причиной его стал пожар на складе пиротехнической продукции, сообщает Пятый канал. Огонь в настоящее время бушует на площади 100 кв. м, сообщений о пострадавших нет.

Жители Северной столицы в соцсетях пишут, что в районе происшествия прогремел мощный взрыв, после чего на заводе вспыхнул пожар.

Жители Северной столицы в соцсетях пишут, что в районе происшествия прогремел мощный взрыв, после чего на заводе вспыхнул пожар.

"В районе Красного Химика или чуть дальше к балтийской прозвучал очень мощный взрыв и начался хаотичный фейерверк. Кажется, взорвался склад с фейерверками. Валит чёрный дым, минут 20 взрываются салюты. Пожарных вызвали", – сообщили пользователи в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Ан-26 с россиянами разбился в Африке

Авиакатастрофа произошла в Конго

Плохи дела: над Кокориным и Мамаевым сгущаются тучи

Неразлучной парочке грозит более суровое наказание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей