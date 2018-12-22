Во Франции увеличилось число погибших из-за протестов

Нибиру
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Во Франции в результате акций "желтых жилетов" погибли уже 10 человек. Отмечается, что из-за блокады протестующими дороги в городе Перпиньян автомобиль врезался в грузовик. От полученных травм водитель скончался на месте, передает BFMTV.
Сообщается, что в результате протестов пострадали уже 2891 человек.
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены