Во Франции увеличилось число погибших из-за протестов

Счет уже идет на десятки

Во Франции в результате акций "желтых жилетов" погибли уже 10 человек. Отмечается, что из-за блокады протестующими дороги в городе Перпиньян автомобиль врезался в грузовик. От полученных травм водитель скончался на месте, передает BFMTV.

Сообщается, что в результате протестов пострадали уже 2891 человек.



