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Во Франции увеличилось число погибших из-за протестов

Счет уже идет на десятки

Во Франции в результате акций "желтых жилетов" погибли уже 10 человек. Отмечается, что из-за блокады протестующими дороги в городе Перпиньян автомобиль врезался в грузовик. От полученных травм водитель скончался на месте, передает BFMTV.

Сообщается, что в результате протестов пострадали уже 2891 человек.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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