Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
163 новости
В Пермском крае в Соликамске загорелась шахта. Отмечается, что пожар возник на отметке в 340 метров.
По словам спасателей, 8 человек вывели на поверхность, однако еще 9 рабочих остаются под землей, передает ТАСС.
В данный момент с ними пытаются установить связь.
"Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10", – подчеркнул сотрудник МЧС.
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены