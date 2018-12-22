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В Соликамске загорелась шахта

Рабочие застряли под землей

В Пермском крае в Соликамске загорелась шахта. Отмечается, что пожар возник на отметке в 340 метров.

По словам спасателей, 8 человек вывели на поверхность, однако еще 9 рабочих остаются под землей, передает ТАСС.

В данный момент с ними пытаются установить связь.

"Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10", – подчеркнул сотрудник МЧС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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