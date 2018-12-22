Во Владимирской области произошло массовое ДТП

Нибиру
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Во Владимирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли 2 человека, еще 5 доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что одна из машин выехала на встречную полосу, где и столкнулась с другим автомобилем, передает РИА "Новости".
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены