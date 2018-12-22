Нибиру
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В шахте Соликамска, где произошел пожар, до сих пор пытаются достать 9 человек, которые оказались заблокированными под землей.
Отмечается, что причиной задымления стало возгорание монтажной пены. Горняки находятся на глубине 350 метров, передает РИА "Новости".
Начальник выполняющего работы на объекте предприятия "УС-30" Андрей Максимов считает, что у работников остались очень низкие шансы на спасение. У каждого есть индивидуальный "самоспасатель" - баллон с воздухом. Однако его хватит только на 4 часа. При этом пожар начался более 6 часов назад.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек).
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены