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В шахте в Соликамске нашли тела горняков

Пока спасатели обнаружили восемь рабочих

В аварийной шахте было заблокировано девять человек.

Тела двоих погибших горняков спасатели нашли на первом уровне. На втором и третьем обнаружили еще шесть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба правительства Пермского края.

Следующая группа спасателей сейчас ищет тело девятого шахтера.

Авария произошла в субботу около 10 утра по московскому времени. В шахте компании "Уралкалий" началось задымление. Из 17 рабочих, которые там находились, восемь сумели спастись.

По последним данным, тело девятого рабочего удалось найти, передает информагентство со ссылкой на оперативный штаб.

 "Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", – говорится в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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