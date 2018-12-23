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Число жертв цунами в Индонезии растет

Погибли 168 человек

В результате стихийного бедствия без вести пропали около 30 человек. Жертвами цунами стали 168, пострадали около 745. Последние данные озвучил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Об этом пишет новостной сайт Detik.

Мощные потоки воды обрушились на зрителей и музыкантов во время концерта. Жуткое зрелище попало на видео.

Напомним, цунами обрушилось на Индонезию в ночь на воскресенье. Огромная волна возникла в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Стихийное бедствие могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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