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В Подмосковье произошло крупное ДТП

Виновник аварии был пьян

14 автомобилей ухитрился протаранить нетрезвый водитель в Раменском. ДТП на Дергаевской улице он устроил еще в пятницу, однако известно о случившемся стало только сегодня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

К счастью, обошлось без пострадавших. На горе-водителя составили протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".


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