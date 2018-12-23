В Подмосковье произошло крупное ДТП

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14 автомобилей ухитрился протаранить нетрезвый водитель в Раменском. ДТП на Дергаевской улице он устроил еще в пятницу, однако известно о случившемся стало только сегодня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
К счастью, обошлось без пострадавших. На горе-водителя составили протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
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