На Дальнем Востоке метеорит разрушил гору

Небесное тело причинило серьезные разрушения

Гигантский метеорит упал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Инопланетный гость срезал вершину высокой сопки и завалил русло реки Бурея. "Ничего не осталось, раньше здесь деревья росли, а теперь вот – сопки голые", – отмечается в ролике, опубликованном очевидцем в Instagram.

По мнению главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, метеорит должен был быть очень крупным, иначе он не смог бы перекрыть реку. К месту происшествия в настоящее время вышли две группы – они измерят уровень радиации, отмечает телеканал "Царьград".

Маслов добавил, что на Бурейской ГЭС несколько дней снижен приток в водохранилище, однако причину этого найти не смогли. Метеорит упал неделю назад в безлюдной местности, поэтому место его приземления смогли найти только сейчас.