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Известный ученый замерз насмерть в Москве

Эдуард Дубов скончался от переохлаждения прямо на улице

Сильнейшее обморожение конечностей 80-летний Эдуард Дубов получил в районе Теплого стана. Его в нетрезвом состоянии обнаружили рядом с домом на Профсоюзной улице.

Прохожие вызвали "скорую". Мужчина был госпитализирован. Однако попытки врачей были тщетны. Известный математик и международный шахматный арбитр умер в реанимации 23 декабря. Об этом агентству новостей "Москва" сообщили правоохранители. 

"Полиция установила личность покойного – это 80-летний Эдуард Львович Дубов, проживавший на ул. Академика Варги. Тело направили на исследование", – отметил собеседник. 

Сейчас проводится проверка.

Эдуард Дубов входил в Московское математическое общество. Он также являлся педагогом, почетным членом ФИДЕ. В 1990-х был президентом Шахматной федерации столицы.

Оксана ПОДТУРКИНА
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