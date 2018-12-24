В Егорьевске женщина с топором бросалась на прохожих

Жительница Подмосковья искала своего обидчика

В Егорьевске едва не случилась страшная трагедия. Местная женщина кидалась на Новой улице на людей с холодным оружием в руке 24 декабря. Она хотела отомстить некому Костику, но ее вовремя остановили.

В какой-то момент женщина обратила внимание на Романа Тарасова, который находился в своей машине, мужчина не растерялся и решил обезоружить ее, отобрав топор.

"Едва не напала на двух пешеходов, спутав их с человеком, которого она искала. Сказала, что ее якобы обидели, и она вышла мстить", – рассказал интернет-порталу "Подмосковье сегодня" очевидец.

Свидетели неадекватного поведения жительницы Егорьевска, которая, по словам соседей, часто выпивает, вызвали полицию. Сама женщина, перепугав людей, ушла домой.