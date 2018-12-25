В Волгограде загорелся лицей

Детей эвакуировали

ЧП случилось в 11 часов утра по местному времени (10:00 мск). На третьем этаже начался пожар в одном из кабинетов. Причиной стало короткое замыкание.

К счастью, преподаватели вовремя вывели учащихся из здания. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Пострадавших нет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по области.