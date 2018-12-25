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ЧП произошло в водах Черноморья недалеко от поселка Таманский Краснодарского края. Скорее всего, сухогруз "застрял" во время шторма, во время которого у него была повреждена якорная цепь.
Однако сигнал SOS не подавался. С монгольского судна сняли 11 членов экипажа: 9 россиян и 2 граждан Азербайджана, уточнил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
"В 02.00 капитан судна запросил помощь, и на место выдвинулся буксир из Новороссийского порта. В 03.20 сухогруз сель на мель, в 03.30 был обесточен, в 04.20 на борт начала поступать вода. Было принято решение эвакуировать экипаж на берег", – сообщил он "Кубанским новостям".
Сухогруз необходимо снять с мели. Сейчас российские спасатели готовятся к операции при помощи буксира "Спасатель Демидов". Информацию о случившемся подтвердили "Интерфаксу" в ЕДДС Темрюкского района, к которому относится населенный пункт, где произошла неприятность с монгольским кораблем. В службе отметили, что инцидент не нанес экологического вреда.
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