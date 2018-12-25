В Подмосковье лихач на BMW осквернил Вечный огонь

Местные жители намерены пожаловаться в полицию

В Люберцах, рядом с памятником погибшим воинам, наворачивала круги иномарка, за рулем которой находился молодой водитель. На вид ему – лет 18-20, уточнили свидетели крутых виражей. Пассажирское кресло рядом было занято.

"Я хотел выйти к нему, но припарковаться негде было, а пробку устраивать не стал. Прохожие не могли пройти по площади, так как этот ненормальный дрифтовал", – возмутился очевидец во время беседы с корреспондентом "Подмосковье сегодня".

Покончив с фигурным вождением, BMW вырулила на тротуар, затем скрылась с места. Жители Подмосковья не собираются оставлять инцидент без внимания. Они намерены жаловаться в полицию.

