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В Подмосковье лихач на BMW осквернил Вечный огонь

Местные жители намерены пожаловаться в полицию

В Люберцах, рядом с памятником погибшим воинам, наворачивала круги иномарка, за рулем которой находился молодой водитель. На вид ему – лет 18-20, уточнили свидетели крутых виражей. Пассажирское кресло рядом было занято. 

"Я хотел выйти к нему, но припарковаться негде было, а пробку устраивать не стал. Прохожие не могли пройти по площади, так как этот ненормальный дрифтовал", – возмутился очевидец во время беседы с корреспондентом "Подмосковье сегодня"

Покончив с фигурным вождением, BMW вырулила на тротуар, затем скрылась с места. Жители Подмосковья не собираются оставлять инцидент без внимания. Они намерены жаловаться в полицию.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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