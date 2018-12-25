Посетительница подмосковного музея обвинила заведение в лишении невинности

Пострадавшая требует с владельцев компенсацию

Курьезный случай произошел в Химках, где в одном из культурных учреждений гостья упала и случайно рассталась с девственностью.

Пикантный инцидент случился еще 15 декабря в "Доме Перевертыше". Гостья соскользнула с цилиндрической люстры, упав на пол. При этом она ощутила боль в паховой области.

После посещения больницы, где констатировали потерю девственности, москвичка направилась в суд. Она подала иск на компанию Big Funny. С нее потерпевшая требует 100 тыс. руб. за отсутствие предупреждающей информации, передает РАПСИ.

По словам владельца сети нестандартных музеев Александра Донского, вскоре стороны урегулируют конфликт.

"Да, сейчас мы в процессе переговоров", – цитирует его "Подмосковье сегодня".