Посетительница подмосковного музея обвинила заведение в лишении невинности

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Курьезный случай произошел в Химках, где в одном из культурных учреждений гостья упала и случайно рассталась с девственностью.
Пикантный инцидент случился еще 15 декабря в "Доме Перевертыше". Гостья соскользнула с цилиндрической люстры, упав на пол. При этом она ощутила боль в паховой области.
После посещения больницы, где констатировали потерю девственности, москвичка направилась в суд. Она подала иск на компанию Big Funny. С нее потерпевшая требует 100 тыс. руб. за отсутствие предупреждающей информации, передает РАПСИ.
По словам владельца сети нестандартных музеев Александра Донского, вскоре стороны урегулируют конфликт.
"Да, сейчас мы в процессе переговоров", – цитирует его "Подмосковье сегодня".
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