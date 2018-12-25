Нибиру
- Все ближе к Москве: Нибиру зависла над Владимиром
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
165 новости
Во время инцидента в центре восточной медицины в Санкт-Петербурге
пострадала специалист, у которой проходил лечебный курс стрелок.
Как пишет "Фонтанка", врач помогала пациентам, у которых были боли в позвоночнике, астма, венерические, кожные и гинекологические болезни. Одним из ее посетителей был приезжий из Узбекистана.
В ходе медицинской процедуры он достал травматический пистолет и выстрелил медику в живот. Женщина получила три пули, но все-таки выжила, пишет Flashnord.
Москва не будет плясать под американскую дудку
Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц