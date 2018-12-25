Раскрыты подробности стрельбы в петербургской клинике

Нападавший знал врача, по которому открыл огонь

Во время инцидента в центре восточной медицины в Санкт-Петербурге пострадала специалист, у которой проходил лечебный курс стрелок.



Как пишет "Фонтанка", врач помогала пациентам, у которых были боли в позвоночнике, астма, венерические, кожные и гинекологические болезни. Одним из ее посетителей был приезжий из Узбекистана.

В ходе медицинской процедуры он достал травматический пистолет и выстрелил медику в живот. Женщина получила три пули, но все-таки выжила, пишет Flashnord.