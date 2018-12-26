Среди жертв – две несовершеннолетние девочки

Во вторник, 25 декабря, в квартире одного из домов в Заволжском районе города нашли тела четырех застреленных, кроме того, 17-летний подросток был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

Погибли 48-летняя местная жительница, две ее дочки 15 и 11 лет и неустановленный мужчина около 40 лет. "В результате грамотно спланированной работы следователей и криминалистов совместно с сотрудниками органов внутренних дел преступление в течение нескольких часов раскрыто", – сообщается на сайте Следственного комитета России по Ульяновской области. "Одна из версий – мужчина, расправившись с семьей, выстрелил себе в голову. Однако следствие сделает вывод на основании соответствующих медицинских заключений", – приводит "Пятый канал" слова представителя СК.



Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.