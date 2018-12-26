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На Дальнем Востоке детей заразили гепатитом С

Фото: www.globallookpress.com
Вопиющий случай разбирает Следственный комитет

В областной больнице города Благовещенска Амурской области 26 детей заразили гепатитом С. Старшему из пострадавших 14 лет, младшему ребенку – 6 месяцев.

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи перелили им зараженную вирусом кровь.

Отмечается, что заражение происходило в течение полутора лет: дети лечились в онкогематологическом отделении детской клинической больницы в разное время.

Полугодовалому младенцу не могут пересадить костный мозг, хотя без этой операции ему грозит смерть. Гепатит С вызывает цирроз и рак печени, для детей, которые и так борются с онкологическими заболеваниями, этот удар может оказаться роковым. Ситуация усугубляется тем, что по российским законам препараты от гепатита С не положены несовершеннолетним.

Главный врач клиники считает, что дети заразились в другом месте. В настоящее время в больнице начата проверка, заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, отмечается на сайте Следственного комитета России по Амурской области.

Валентина МАЙОРОВА
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