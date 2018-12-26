Несчастный случай: в Южной Корее погиб россиянин

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29-летний мужчина попал под станок. Несчастный случай произошел на заводе в провинции Чхунчхон-Намдо. Обстоятельства сейчас выясняет полиция.
Как стало известно, мужчина был корейцем, но являлся гражданином РФ. Работал в Южной Корее. Об этом сообщает новостное агентство "Рёнхап".
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