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Несчастный случай: в Южной Корее погиб россиянин

ЧП произошло на заводе автозапчастей

29-летний мужчина попал под станок. Несчастный случай произошел на заводе в провинции Чхунчхон-Намдо. Обстоятельства сейчас выясняет полиция.

Как стало известно, мужчина был корейцем, но являлся гражданином РФ. Работал в Южной Корее. Об этом сообщает новостное агентство "Рёнхап".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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