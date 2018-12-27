В центре Москвы поймали подозреваемого в жестоком убийстве

ЧП произошло в такси рядом с улицей Крымский Вал

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве столичного таксиста.

Злоумышленника настигли в подземном переходе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС, что подозреваемый задержан. По словам Ивановой, 27 декабря "мужчина... в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло". Водитель такси умер прямо на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе задержанный рассказал, что конфликт вспыхнул по незначительному поводу.