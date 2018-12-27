В центре Москвы поймали подозреваемого в жестоком убийстве

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Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве столичного таксиста.
Злоумышленника настигли в подземном переходе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС, что подозреваемый задержан. По словам Ивановой, 27 декабря "мужчина... в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло". Водитель такси умер прямо на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе задержанный рассказал, что конфликт вспыхнул по незначительному поводу.
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