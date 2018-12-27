Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В центре Москвы поймали подозреваемого в жестоком убийстве

ЧП произошло в такси рядом с улицей Крымский Вал

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве столичного таксиста.

Злоумышленника настигли в подземном переходе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС, что подозреваемый задержан. По словам Ивановой, 27 декабря "мужчина... в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло". Водитель такси умер прямо на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе задержанный рассказал, что конфликт вспыхнул по незначительному поводу.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина вводит санкции против России за инцидент в Черном море

Лидер Незалежной намерен наказать российских парламентариев за "Керченскую Цусиму"

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей