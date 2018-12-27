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В Санкт-Петербурге поезд врезался в маршрутку

Фото: vk.com/spb_today
Есть пострадавшие

В Северной столице произошло ЧП. Железнодорожный состав протаранил маршрутку с пассажирами.

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT со слов очевидцев, в результате аварии пострадали двое взрослых и двое детей. 

По сообщению Telegram-канала "360", поезд врезался в маршрутку в Кудрово Ленинградской области. На место происшествия прибыли три бригады "скорой помощи". 

По предварительной информации, в ДТП виноват водитель маршрутки, который нарушил правила движения. На сайте Октябрьской железной дороги отмечается, что травмы получили два человека. В районе места аварии затор. 

Источник в правоохранительных органах считает вероятной причиной ДТП то, что на железнодорожном переезде не сработал запрещающий сигнал.

Специалисты продолжают работать на месте аварии, поэтому данные о пострадавших разнятся. Как стало известно агентству ТАСС, никто не погиб, травмы получили четыре человека, среди которых нет несовершеннолетних. 

Согласно обновленной информации, в результате аварии пострадали 6 человек. Как сообщил вице-губернатор Петербурга агентству РИА Новости, пятерых госпитализировали. 

Полина ИВАНОВА
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