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Сумку с миллионами украли в центре Москвы

Внушительную сумму грабители отняли у мужчины

ЧП случилось в Большом Козихинском переулке. Сидящему в машине мужчине двое неизвестных пригрозили, по предварительным данным, пистолетом, и отобрали сумку. Как выяснилось позже, там было ни много ни мало 12 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Любопытно, что и сам потерпевший, возможно, не так уж чист – предполагается, что он незаконно обналичивал деньги, рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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