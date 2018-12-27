Сумку с миллионами украли в центре Москвы

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ЧП случилось в Большом Козихинском переулке. Сидящему в машине мужчине двое неизвестных пригрозили, по предварительным данным, пистолетом, и отобрали сумку. Как выяснилось позже, там было ни много ни мало 12 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Любопытно, что и сам потерпевший, возможно, не так уж чист – предполагается, что он незаконно обналичивал деньги, рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
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