Протестующие во Франции подобрались к Макрону

"Желтые жилеты" шли на штурм летней резиденции президента

Новая акция на родине Эйфелевой башни собрала порядка 40 недовольных. Участники беспорядков в Париже попытались прорваться к французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Однако путь к его летней резиденции "желтым жилетам" преградили стражи порядка, передает France Blue.

Известно, что протестующие не собираются останавливаться на достигнутом. Они пообещали повторить свою акцию и еще раз попробовать взять штурмом президентский дом.