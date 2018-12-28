Протестующие во Франции подобрались к Макрону

Нибиру
- Все ближе к Москве: Нибиру зависла над Владимиром
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
167 новости
Новая акция на родине Эйфелевой башни собрала порядка 40 недовольных. Участники беспорядков в Париже попытались прорваться к французскому лидеру Эммануэлю Макрону.
Однако путь к его летней резиденции "желтым жилетам" преградили стражи порядка, передает France Blue.
🔴▶▶Les #GiletsJaunes rendent visite à Macron au Fort de Brégançon #Nord #Pasdecalais #LanguedocRoussillon #Paca #Hautsdefrance https://t.co/T8g6etgtCD via @YouTube— SolidairesNord φ🐝 n°2047 солидарности Север (@SolidairesNord) 27 декабря 2018 г.
Известно, что протестующие не собираются останавливаться на достигнутом. Они пообещали повторить свою акцию и еще раз попробовать взять штурмом президентский дом.
Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки
После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул