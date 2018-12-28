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Протестующие во Франции подобрались к Макрону

"Желтые жилеты" шли на штурм летней резиденции президента

Новая акция на родине Эйфелевой башни собрала порядка 40 недовольных. Участники беспорядков в Париже попытались прорваться к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. 

Однако путь к его летней резиденции "желтым жилетам" преградили стражи порядка, передает France Blue.

Известно, что протестующие не собираются останавливаться на достигнутом. Они пообещали повторить свою акцию и еще раз попробовать взять штурмом президентский дом. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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