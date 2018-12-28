Россиянин чудом уцелел в опасном ДТП

Автомобилист родился в рубашке

В Химках чуть не произошла страшная авария на перекрестке Московской и Аптечной улиц 28 декабря. Водитель красной иномарки хотел проскочить на мигающий желтый сигнал светофора, но ему помешал рванувший вперед грузовик. К счастью, серьезного столкновения удалось избежать.

Никто не пострадал в этом ДТП, потому что иномарку развернуло от удара на 360 градусов. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", аварию запечатлел регистратор другой машины, в которую красный автомобиль едва не врезался.

Местные жители отмечают, что на этом перекрестке часто происходят аварии.