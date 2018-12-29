Топ-менеджера нефтяной компании убили в Москве

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Член совета директоров "Мастер-нефть" был зарезан в столице в ночь на 28 декабря.
По сообщению РЕН ТВ, убийца в медицинской маске подстерег топ-менеджера в подъезде и несколько раз ударил его в грудь и голову. От полученных травм потерпевший умер на месте.
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