В Новой Москве произошло крупное ограбление

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Ограбление совершено прямо на улице днем в поселке Коммунарка.
Как рассказали в московском главке МВД, преступники были в масках на автомобиле Jeep Grand Cherokee. Они выждали момент, чтобы перегородить дорогу водителю Toyota, а затем втроем напали на него.
"Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, открыто похитили у потерпевшего сумку… Злоумышленники скрылись", – цитирует РИА "Новости" сотрудника ведомства.
В сумке находилось 1,24 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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