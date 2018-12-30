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В Новой Москве произошло крупное ограбление

Группа людей на машине отобрала у мужчины сумку с миллионом рублей

Ограбление совершено прямо на улице днем в поселке Коммунарка. 

Как рассказали в московском главке МВД, преступники были в масках на автомобиле Jeep Grand Cherokee. Они выждали момент, чтобы перегородить дорогу водителю Toyota, а затем втроем напали на него.

"Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, открыто похитили у потерпевшего сумку… Злоумышленники скрылись", – цитирует РИА "Новости" сотрудника ведомства.

В сумке находилось 1,24 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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