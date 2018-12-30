Нибиру
- Нибиру начала уничтожать Землю с Камчатки
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
168 новости
Полицейские задержали человека, которого подвозила исчезнувшая двух двух столичных ресторанов фастфуда Ирина Ахматова.
Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Попутчик И.Ахматовой задержан. Его допрашивают", – сказал собеседник.
Отмечается, что подозреваемый ранее был судим по статьям об изнасиловании и мошенничестве.
Пентагон не успеет уничтожить улики
Москва приняла контрмеры в ответ на санкции Киева