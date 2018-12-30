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В Москве взяли подозреваемого в деле о пропаже директора сетевого ресторана

Девушка пропала после того, как подобрала мужчину в качестве попутчика

Полицейские задержали человека, которого подвозила исчезнувшая двух двух столичных ресторанов фастфуда Ирина Ахматова.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Попутчик И.Ахматовой задержан. Его допрашивают", – сказал собеседник.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судим по статьям об изнасиловании и мошенничестве.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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