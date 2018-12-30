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В Финляндии насмерть разбилась российская семья

Наши соотечественники попали в кошмарное ДТП

Под финским городом Оулу произошла крупная авария, в которой погибли несколько граждан РФ. 

Как пишет издание Yle, машина с россиянами выскочила на "встречку" и врезалась в грузовик. Жертвами инцидента стали три человека в легковушке – двое взрослых и ребенок.

Точная причина ДТП не называется, однако финская сторона сообщила российскому посольству о том, что дорога в момент аварии была очень скользкой.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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