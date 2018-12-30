Стали известны подробности жизни попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой

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Подозреваемый по делу о пропаже директора столичных ресторанов фастфуда Ирины Ахматовой, задержанный в Москве, оказался беглецом психиатрической больницы.
Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мужчина 1979 года рождения в прошлом проходил лечение в психбольнице, откуда сбежал. Полиция объявила его в федеральный розыск.
Как пишет Mash, задержанного зовут Виталий, он живет в Серпухове.
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