Стали известны подробности жизни попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой

У мужчины темное прошлое

Подозреваемый по делу о пропаже директора столичных ресторанов фастфуда Ирины Ахматовой, задержанный в Москве, оказался беглецом психиатрической больницы.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, мужчина 1979 года рождения в прошлом проходил лечение в психбольнице, откуда сбежал. Полиция объявила его в федеральный розыск.

Как пишет Mash, задержанного зовут Виталий, он живет в Серпухове.