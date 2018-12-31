ФСБ озвучила основную версию произошедшего

Подъезд многоэтажного жилого дома в Магнитогорске рухнул в результате взрыва бытового газа.

Об этом сообщили в управлении ФСБ Челябинской области.

"Основная версия обрушения – взрыв бытового газа. В настоящий момент отрабатываются и остальные версии", – рассказали изданию "Урал Пресс" в ведомстве.

По последним данным, в результате происшествия погибли трое человек. Судьба еще 79 человек остается неизвестной.