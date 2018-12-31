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Подъезд многоэтажного жилого дома в Магнитогорске рухнул в результате взрыва бытового газа.
Об этом сообщили в управлении ФСБ Челябинской области.
"Основная версия обрушения – взрыв бытового газа. В настоящий момент отрабатываются и остальные версии", – рассказали изданию "Урал Пресс" в ведомстве.
По последним данным, в результате происшествия погибли трое человек. Судьба еще 79 человек остается неизвестной.
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