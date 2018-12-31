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Жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске выпрыгивали из окон

Обрушение дома в Магнитогорске. Фото: скриншот видео youtube.com/watch?v=SrxSDO9pBbc
Люди пытались как можно скорее выбраться из обреченной многоэтажки

Сразу после того, как в доме взорвался газ, его обитатели кинулись на улицу из-за страха, что здание вот-вот рухнет. Об этом рассказал глава местного портала "Верстов. Инфо" и депутат городской думы Магнитогорска Павел Верстов.

По его словам, некоторые жильцы даже прыгали из окон.

"По рассказам жителей, между хлопком и обрушением прошло несколько минут, у людей была возможность спастись, и они ею воспользовались", – цитирует Верстова издание Znak.

Он добавил, что взрывом уничтожило почти полсотни квартир, в основном расположенных на верхних этажах дома. При этом жильцы первых трех этажей, по его словам, уже вернулись в свое жилье.

Жительница одного из соседних домов рассказала об ужасе, который воцарился сразу после взрыва газа, который был словно вспышка.

"Мы, естественно, выбежали на балкон, начали смотреть, что произошло, но было темно и непонятно, что случилось. Но потом, через некоторое время, мы услышали крики "Вызывайте скорую, пожарных!", – цитирует ее РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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