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Российские спецслужбы повязали разведчика, работавшего на Вашингтон. Им оказался американец Пол Уилан.
Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что мужчину поймали во время "проведения шпионской акции", передает РИА "Новости". Против него возбудили уголовное дело о шпионаже, по которому ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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