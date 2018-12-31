Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве взяли с поличным американского шпиона

Гражданина США задержала ФСБ

Российские спецслужбы повязали разведчика, работавшего на Вашингтон. Им оказался американец Пол Уилан.

Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что мужчину поймали во время "проведения шпионской акции", передает РИА "Новости". Против него возбудили уголовное дело о шпионаже, по которому ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп раскрыл военные преступления американцев в Сирии

Пентагон не успеет уничтожить улики

Украинским товарам закрыли путь в Россию

Москва приняла контрмеры в ответ на санкции Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей