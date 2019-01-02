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В Донецке взорвали опору железнодорожного моста

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
ЧП случилось 1 января

Из-за диверсии движение по аварийному участку приостановили.

Накануне неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста через объездную автотрассу Славянск-Донецк-Мариуполь. ЧП произошло на перегоне Чумаково-Ларино, в Пролетарском районе Донецка. О происшествии сообщает МЧС ДНР.

К счастью, мост выстоял после взрыва. Информации о пострадавших не поступало. Аварийные работы завершились к 6.30 2 января.

"Для предотвращения возможного обрушения моста, осуществлена загрузка, транспортирование и установка трех фундаментных стаканов, железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал", - говорится на официальном сайте.

За последние полгода это уже третья диверсия на железной дороге в ДНР, отмечает телеграм-канал Inside Donetsk. При этом все попытки подрыва провалились – это говорит о том, что действовали непрофессионалы. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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