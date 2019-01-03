Увеличилось число жертв трагедии в Магнитогорске

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Четвертые сутки спасатели разбирают завалы на месте ЧП. К 6.25 (мск) из-под завалов извлекли 43 человека. Из них 37 человек погибли – среди них шестеро детей. Судьба четырех человек остается неизвестной. Об этом сообщается на сайте МЧС России.
Спасатели разбирают завалы вручную. Так же сотрудники ведомства привлекли спецтехнику.
К этой минуте опознаны 22 погибших, из них трое детей, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-центра областного главка МЧС Михаила Юрина.
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