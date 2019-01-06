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Названа причина взрыва в многоэтажке в Мариуполе

Фото: globallookpress.com
В результате происшествия погибли как минимум двое

В одном из жилых домов в Мариуполе произошел взрыв. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

ЧП случилось накануне вечером.

"Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется", – говорится в сообщении.

Известно, что погибло по меньшей два человека 1985 и 1987 года рождения. Причиной взрыва стала боевая граната. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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