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В одном из жилых домов в Мариуполе произошел взрыв. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
ЧП случилось накануне вечером.
"Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется", – говорится в сообщении.
Известно, что погибло по меньшей два человека 1985 и 1987 года рождения. Причиной взрыва стала боевая граната. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
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