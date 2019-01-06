Пострадавшую от взрыва многоэтажку в Магнитогорске оставят жильцам

Лишь два подъезда здания будут снесены

Несмотря на обрушение многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, в нем продолжат жить владельцы тех квартир, которые не затронуло во время ЧП. Об этом сообщил губернатор Челябинской области.

"В доме по проспекту Карла Маркса седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу", – говорится на сайте главы региона.

При этом отмечается, что после сноса указанных подъездов будет выполнена экспертиза по оставшимся подъездам, на основе которой власти примут итоговое решение о расселении жильцов.

В свою очередь, мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что повреждения в уцелевших подъездах доме носят "косметический характер".

"Предварительно я хочу сказать, что за эти три дня трещины не имели никакой динамики. <…> Получается, эти трещины – косметического характера: то есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то", – цитирует его РИА "Новости".

Несущие элементы здания не повреждены, подчеркнул Бердников.

Многоэтажка обрушилась утром 31 декабря в результате взрыва. По основной версии СК РФ, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

