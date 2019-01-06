Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пострадавшую от взрыва многоэтажку в Магнитогорске оставят жильцам

Лишь два подъезда здания будут снесены

Несмотря на обрушение многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, в нем продолжат жить владельцы тех квартир, которые не затронуло во время ЧП. Об этом сообщил губернатор Челябинской области.

"В доме по проспекту Карла Маркса седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу", – говорится на сайте главы региона.

При этом отмечается, что после сноса указанных подъездов будет выполнена экспертиза по оставшимся подъездам, на основе которой власти примут итоговое решение о расселении жильцов.

В свою очередь, мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что повреждения в уцелевших подъездах доме носят "косметический характер".

"Предварительно я хочу сказать, что за эти три дня трещины не имели никакой динамики. <…> Получается, эти трещины – косметического характера: то есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то", – цитирует его РИА "Новости".

Несущие элементы здания не повреждены, подчеркнул Бердников.

Многоэтажка обрушилась утром 31 декабря в результате взрыва. По основной версии СК РФ, причиной взрыва стала утечка бытового газа. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Правят дебилы": украинский депутат оскорбил Климкина

Он не стал сдерживать свои эмоции

С автоматом наперевес: с группой Дятлова расправились вооруженные солдаты

На фотографиях нашли людей с автоматами на плече

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей