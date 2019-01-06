Самодельный новогодний фейерверк убил жителя Таганрога

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Празднование Нового года обернулось смертью 28-летнего местного любителя пиротехники. Инцидент произошел 2 января в подъезде жилого дома на улице Ленина.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина решил опробовать фейерверк, который собрал самостоятельно. В результате неудачного пуска он получил травмы рук и груди, от которых скончался позднее в больнице.
Собеседник рассказал, что в квартире погибшего хранилось немалое количество материалов для изготовления пиротехнических устройств, в том числе калиевая селитра.
Он не стал сдерживать свои эмоции
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