Самодельный новогодний фейерверк убил жителя Таганрога

Мужчина умер в больнице

Празднование Нового года обернулось смертью 28-летнего местного любителя пиротехники. Инцидент произошел 2 января в подъезде жилого дома на улице Ленина.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина решил опробовать фейерверк, который собрал самостоятельно. В результате неудачного пуска он получил травмы рук и груди, от которых скончался позднее в больнице.

Собеседник рассказал, что в квартире погибшего хранилось немалое количество материалов для изготовления пиротехнических устройств, в том числе калиевая селитра.



