Капитан-россиянин умер на сухогрузе в районе Дарданелл

О его смерти сообщили турецкие власти

Корабль "Канопус" плыл из Черного моря в сторону пролива Дарданеллы. Экипаж судна сообщил турецкой береговой охране о ЧП. Капитана корабля нашли в его каюте мертвым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дежурного дипломата российского генконсульства в Стамбуле.

Власти Турции подтвердили поступившую информацию о смерти капитана, отметил собеседник агентства. Вместе с тем сказать точно, является ли он гражданином РФ, пока невозможно. Обращений от родственников или агента корабля в генконсульство не поступало, рассказал дипломат. Тело капитана сухогруза планируют отправить на вскрытие.

Сейчас сухогруз находится в порту близ города Чанаккале.