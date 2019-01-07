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Капитан-россиянин умер на сухогрузе в районе Дарданелл

Фото: www.globallookpress.com
О его смерти сообщили турецкие власти

Корабль "Канопус" плыл из Черного моря в сторону пролива Дарданеллы. Экипаж судна сообщил турецкой береговой охране о ЧП. Капитана корабля нашли в его каюте мертвым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дежурного дипломата российского генконсульства в Стамбуле.

Власти Турции подтвердили поступившую информацию о смерти капитана, отметил собеседник агентства. Вместе с тем сказать точно, является ли он гражданином РФ, пока невозможно. Обращений от родственников или агента корабля в генконсульство не поступало, рассказал дипломат. Тело капитана сухогруза планируют отправить на вскрытие.

Сейчас сухогруз находится в порту близ города Чанаккале. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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