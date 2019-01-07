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У берегов Турции затонуло судно с россиянами

Фото: : Zuma\TASS
На борту было двое граждан РФ

Сигнал бедствия спасатели получили от плывшего под флагом Панамы грузового судна "Волга-Балт" в 08.10 утра. На борту находились 13 членов экипажа: девять украинцев, двое азербайджанцев и двое россиян. Об этом со ссылкой на сообщение местных властей пишет РИА Новости.

По последним данным, спасти удалось семерых моряков, найдены тела двух погибших. Гражданство жертв катастрофы пока неизвестно, как и судьба остальных членов экипажа. К поисково-спасательной операции привлекли вертолеты.

В момент ЧП судно было в 80 километрах от турецкого Самсуна.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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