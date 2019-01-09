В Самаре экстренно сел самолет из Дубая

У воздушного судна возникли проблемы с закрылками

"Боинг 737" совершил аварийную посадку в аэропорту "Курумоч". У лайнера авиакомпании flydubai, по предварительным данным, из-за обледенения возникли проблемы с закрылками. На борту было 170 пассажиров и 7 членов экипажа.

Сообщение о ЧП поступило в 13:50 (12:50 мск), а в 14:22 (13:22 мск) самолет сел в Самаре. К счастью, все прошло успешно – никто не пострадал, воздушное судно не повреждено, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.