Авария произошла на острове Пхукет

Автобус с туристами из России на крутом повороте столкнулся с грузовиком.

ДТП случилось накануне около 8 утра (4:00 по мск) на острове Пхукет. Автобус, направлявшийся из района Камала в провинцию Пхангнга, зацепил заднее колесо фуры, которая ехала навстречу. Оно лопнуло, но водитель сумел выехать на обочину. Это помогло избежать более серьезной аварии.

Россияне, к счастью, не пострадали. Туристы отделались испугом, пишет газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.