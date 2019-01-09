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Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com
Авария произошла на острове Пхукет

Автобус с туристами из России на крутом повороте столкнулся с грузовиком.

ДТП случилось накануне около 8 утра (4:00 по мск) на острове Пхукет. Автобус, направлявшийся из района Камала в провинцию Пхангнга, зацепил заднее колесо фуры, которая ехала навстречу. Оно лопнуло, но водитель сумел выехать на обочину. Это помогло избежать более серьезной аварии.

Россияне, к счастью, не пострадали. Туристы отделались испугом, пишет газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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