Во Франции разбился истребитель

Обломки Mirage 2000 нашли на востоке страны

Самолет пропал с радаров сегодня около 11 часов утра по парижскому времени (13:00 мск). На борту истребителя было двое членов экипажа.

По последним данным, на границе французских департаментов Юра и Ду спасатели нашли обломки Mirage 2000, а также парашют и карту. Судьба пилотов пока остается неизвестной, пишет газета L'Est Républicain.

В поисковой операции задействовали вертолет.



