Во Франции разбился истребитель

Нибиру
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Самолет пропал с радаров сегодня около 11 часов утра по парижскому времени (13:00 мск). На борту истребителя было двое членов экипажа.
По последним данным, на границе французских департаментов Юра и Ду спасатели нашли обломки Mirage 2000, а также парашют и карту. Судьба пилотов пока остается неизвестной, пишет газета L'Est Républicain.
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