Нибиру
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
172 новости
В столичном ресторане неизвестные устроили стрельбу и похитили одного из его посетителей.
"Злоумышленники ворвались в ресторан, расположенный в районе проспекта Мира, дом 20, и выстрелили в верх, после чего насильно посадили одного из посетителей в автомобиль Mitsubishi и скрылись с места происшествия", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что в Москве объявлен план "Перехват".
В пресс-службе московского главка МВД агентству сообщили, что информация о стрельбе и похищении проверяется.
Космический аппарат отвечал за безопасность
Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью