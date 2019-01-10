В Москве похитили человека

Информация о ЧП проверяется

В столичном ресторане неизвестные устроили стрельбу и похитили одного из его посетителей.

"Злоумышленники ворвались в ресторан, расположенный в районе проспекта Мира, дом 20, и выстрелили в верх, после чего насильно посадили одного из посетителей в автомобиль Mitsubishi и скрылись с места происшествия", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что в Москве объявлен план "Перехват".

В пресс-службе московского главка МВД агентству сообщили, что информация о стрельбе и похищении проверяется.