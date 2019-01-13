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Семейное дело: в Башкирии произошло массовое убийство

Фото: globallookpress.com
От разборок супругов пострадали соседи

Житель города Учалы застрелил четырех человек после того, как поссорился с женой. Об этом сообщили главке Следственного комитета по республике Башкортостан.

Следователи восстановили картину событий. По их версии, в ночь на 13 января между пьяным мужчиной и его супругой произошла ссора. Испугавшись за свою жизнь, женщина сбежала к соседям.

"Злоумышленник, вооружившись ружьем, преследуя ее, ранил соседа и убил его супругу, после чего, также ранил второго соседа, который от полученного ранения скончался в больнице. Впоследствии мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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