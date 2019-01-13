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В Сызрани ученики толпой забили ногами учительницу

Женщину без сознания увезли в больницу

В одной из сызранских школ произошел вопиющий инцидент – несколько восьмиклассников набросились на педагога и учинили жестокую расправу.

Как рассказал источник телеканала "КТВ-Луч", на женщину напали в коридоре рядом с залом для физкультуры. Сперва нападавший был один, однако вскоре к нему присоединились другие.

"Один из учеников 8 класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами", – сказал собеседник.

В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травмы. Также на теле у нее остались гематомы от ударов.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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