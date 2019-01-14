Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС +1
В одном из зданий города Шахты обрушились несколько этажей

Губернатор Ростовской области объявил о введении локального режима ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. "Утро" собирает все, что известно на данный момент, в трансляцию.

10.00 Введен локальный режим ЧС, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева.

9.45 По последним данным, жертвой взрыва стал ребенок, а не женщина, как СМИ писали ранее. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб МЧС. Чуть позже в ведомстве опровергли информацию о гибели ребенка, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".

9.20 Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в эфире "Россия 24", что жительница дома, где произошел взрыв, почувствовала перед ЧП запах газа.

9.00 В больницы после взрыва попали 2 человека, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на Минздрав России.

8.45 Следственный комитет РФ завел уголовное дело после ЧП.

"По поручению Председателя СК России уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области будет расследовать ГСУ по Северо-Кавказскому Федеральному округу", -  говорится на официальном сайте.

8.30 На место происшествия выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

7.40 Мать с маленьким ребенком вытащили из-под руин.

Жители дома эвакуированы, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе МЧС России.

На восьмом и девятом этажах обрушились перекрытия. На седьмом в стенах образовались трещины.

Повреждены четыре квартиры – две на девятом этаже и столько же – на восьмом. Всего в доме 72 квартиры. Для жителей развернут пункт временного размещения. Туда из здания эвакуированы 140 человек, отметил источник "Интерфакса".

7.30 Одна женщина погибла, заявил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Позже поступила информация, что спасены семь человек, под завалами могут находиться шестеро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

7.20 В квартире дома по улице Хабарова, 16, произошел хлопок газа. Пострадали пять человек. Об этом сообщили в МЧС.

Cигнал о ЧП поступил в 06:18, уточнили в ведомстве.По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

В Крыму прогремел взрыв

ЧП случилось в жилом доме

На "Дакаре" случился скандал с россиянами

Грузовик врезался в зрителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей