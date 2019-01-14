В одном из зданий города Шахты обрушились несколько этажей

Губернатор Ростовской области объявил о введении локального режима ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. "Утро" собирает все, что известно на данный момент, в трансляцию.

10.00 Введен локальный режим ЧС, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева.

9.45 По последним данным, жертвой взрыва стал ребенок, а не женщина, как СМИ писали ранее. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб МЧС. Чуть позже в ведомстве опровергли информацию о гибели ребенка, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".

9.20 Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в эфире "Россия 24", что жительница дома, где произошел взрыв, почувствовала перед ЧП запах газа.

9.00 В больницы после взрыва попали 2 человека, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на Минздрав России.

8.45 Следственный комитет РФ завел уголовное дело после ЧП.

"По поручению Председателя СК России уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области будет расследовать ГСУ по Северо-Кавказскому Федеральному округу", - говорится на официальном сайте.

8.30 На место происшествия выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

7.40 Мать с маленьким ребенком вытащили из-под руин.

Жители дома эвакуированы, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе МЧС России.

На восьмом и девятом этажах обрушились перекрытия. На седьмом в стенах образовались трещины.

Повреждены четыре квартиры – две на девятом этаже и столько же – на восьмом. Всего в доме 72 квартиры. Для жителей развернут пункт временного размещения. Туда из здания эвакуированы 140 человек, отметил источник "Интерфакса".

7.30 Одна женщина погибла, заявил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Позже поступила информация, что спасены семь человек, под завалами могут находиться шестеро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

7.20 В квартире дома по улице Хабарова, 16, произошел хлопок газа. Пострадали пять человек. Об этом сообщили в МЧС.

Cигнал о ЧП поступил в 06:18, уточнили в ведомстве.По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже.