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В Тюмени у самолета загорелся двигатель

Пассажиров эвакуировали

ЧП с воздушным судном произошло сегодня утром. Самолет ATR-72 должен был отправиться из Тюмени в Ханты-Мансийск. Однако перед взлетом из правого двигателя внезапно повалил дым, рассказали очевидцы. 46 пассажиров эвакуировали.

Данные о случившемся "URA.RU" подтвердили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

"Авиакомпания заменила самолет, новый борт вылетел в Ханты-Мансийск в 8.30", – сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Валерия Яковлева.

Причины возгорания в двигателе пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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