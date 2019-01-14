В Тюмени у самолета загорелся двигатель

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ЧП с воздушным судном произошло сегодня утром. Самолет ATR-72 должен был отправиться из Тюмени в Ханты-Мансийск. Однако перед взлетом из правого двигателя внезапно повалил дым, рассказали очевидцы. 46 пассажиров эвакуировали.
Данные о случившемся "URA.RU" подтвердили в пресс-службе аэропорта "Рощино".
"Авиакомпания заменила самолет, новый борт вылетел в Ханты-Мансийск в 8.30", – сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Валерия Яковлева.
Причины возгорания в двигателе пока неизвестны.
ЧП случилось в жилом доме